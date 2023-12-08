Спортсмены и тренеры из России для получения нейтрального статуса должны пройти проверку

Для получения нейтрального статуса спортсмены и тренеры из России должны пройти проверку. Ранее об этом рассказывал генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев.

«Для получения нейтрального статуса любой спортсмен и тренер должен пройти проверку. И она платная! Стоимость проверки в гимнастике 3000 швейцарских франков, за вспомогательный персонал – 1500. А международная федерация плавания вообще хочет получить € 5000. Изучают всю официальную информацию, СМИ, соцсети, принимал ли участие в церемониях, имеет ли спортсмен отношение к военным», — говорил Сенглеев.

Напомним, сегодня, 8 декабря, МОК принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они будут выступать в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.