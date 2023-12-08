Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Спортсмены, имеющие отношение к ЦСКА и «Динамо», не будут допущены на ОИ-2024

Спортсмены, имеющие отношение к ЦСКА и «Динамо», не будут допущены на ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) не позволит участвовать в летних Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) российским спортсменам, имеющим какое-либо отношение к спортивным обществам ЦСКА и «Динамо», даже если они прошли отбор в своём виде спорта.

Это исходит из опубликованного сегодня, 8 декабря, пресс-релиза МОК. Внутри документа есть перечень требований, в одном из которых говорится: «Спортсмены, заключившие контракт с российскими или белорусскими военными, армейскими или органами национальной безопасности, не будут допущены к участию в соревнованиях».

Ранее стало известно, что МОК допустит до Олимпиады-2024 квалифицировавшихся россиян и белорусов в роли индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако, помимо квалификации, им необходимо выполнять большой список требований.

Материалы по теме
МОК раскрыл полный список требований для допуска россиян на Олимпиаду-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android