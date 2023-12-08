Спортсмены, имеющие отношение к ЦСКА и «Динамо», не будут допущены на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) не позволит участвовать в летних Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) российским спортсменам, имеющим какое-либо отношение к спортивным обществам ЦСКА и «Динамо», даже если они прошли отбор в своём виде спорта.

Это исходит из опубликованного сегодня, 8 декабря, пресс-релиза МОК. Внутри документа есть перечень требований, в одном из которых говорится: «Спортсмены, заключившие контракт с российскими или белорусскими военными, армейскими или органами национальной безопасности, не будут допущены к участию в соревнованиях».

Ранее стало известно, что МОК допустит до Олимпиады-2024 квалифицировавшихся россиян и белорусов в роли индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако, помимо квалификации, им необходимо выполнять большой список требований.