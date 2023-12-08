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МОК не утвердил гимн нейтральных атлетов для церемоний награждения на ОИ-2024

МОК не утвердил гимн нейтральных атлетов для церемоний награждения на ОИ-2024
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Международный олимпийский комитет (МОК) не утвердил гимн индивидуальных нейтральных атлетов из России и Беларуси для церемоний награждения на Олимпийских играх в Париже (Франция) в 2024 году.

В заявлении организации сказано, что для награждения нейтральных атлетов будет использоваться нейтральный гимн, отличный от гимна МОК, однако дата утверждения композиции отложена на неопределённый срок.

Также МОК отмечает, что позже будет решён вопрос и об участии индивидуальных спортсменов в церемониях открытия и закрытия Олимпиады. При этом атлетам запрещено участвовать в альтернативных церемониях как внутри Франции, так и за её пределами.

Напомним, ранее МОК сообщил об утверждении эмблемы нейтральных индивидуальных атлетов.

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