В МОК пока не решили, какая мелодия заменит гимн России на Олимпиаде-2024

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на данный момент не определился с тем, какая мелодия будет играть на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) в случае, если победу одержит допущенный до соревнований представитель России или Беларуси.

«Гимны России и Беларуси не должны исполняться во время проведения мероприятия на любой официальной площадке или любой другой территории, контролируемой оргкомитетом Олимпиады-2024. Для медальных церемоний с участием индивидуальных нейтральных спортсменов будет исполняться нейтральный гимн (отличный от олимпийского гимна). Решение о том, какой гимн будет исполняться, будет принято МОК позднее», — говорится в официальном пресс-релизе организации, выпущенном сегодня, 8 декабря.