В МОК ответили, смогут ли россияне присутствовать на церемонии открытия ОИ-2024

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что пока не приняли решение касательно того, смогут ли российские и белорусские спортсмены, которых допустят до Олимпиады-2024, принять участие в официальной церемонии открытия и закрытия Игр.

«Решение об участии нейтральных индивидуальных спортсменов в церемонии открытия и закрытия Олимпиады 2024 в Париже будет принято МОК позже. Нейтральные индивидуальные спортсмены, а также персонал не имеют права принимать участие в каких-либо альтернативных церемониях, организованных третьей стороной во время Олимпиады в Париже на территории или за пределами принимающей Игры стороны», — разъясняется в официальном пресс-релизе организации, выпущенном сегодня, 8 декабря.