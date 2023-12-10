МИД Украины выступил с заявлением по поводу допуска россиян к Олимпиаде в Париже

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.
«Министерство иностранных дел Украины считает ошибочным решение Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Украинская сторона доводила до олимпийского комитета и международных партнёров риски такого решения. Белорусские и особенно российские спортсмены часто представляют спортивные организации, связанные с вооруженными силами Российской Федерации», — говорится в заявлении организации на официальном сайте.
Напомним, ОИ-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.