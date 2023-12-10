Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

МИД Украины выступил с заявлением по поводу допуска россиян к Олимпиаде в Париже

МИД Украины выступил с заявлением по поводу допуска россиян к Олимпиаде в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Министерство иностранных дел Украины считает ошибочным решение Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Украинская сторона доводила до олимпийского комитета и международных партнёров риски такого решения. Белорусские и особенно российские спортсмены часто представляют спортивные организации, связанные с вооруженными силами Российской Федерации», — говорится в заявлении организации на официальном сайте.

Напомним, ОИ-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Материалы по теме
Ловушка от МОК. Почему российским атлетам будет невероятно сложно выступать на Олимпиаде
Ловушка от МОК. Почему российским атлетам будет невероятно сложно выступать на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android