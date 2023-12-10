Фетисов — о решении МОК: не факт, что даже нейтральных спортсменов допустят

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.

«Во-первых, не факт, что даже их допустят, во-вторых, им могут придумать дополнительные критерии, и в-третьих, многие ребята даже в этом статусе не могут поехать, потому что не успеют отобраться, а командам и вовсе выступать нельзя. Надо хорошо подумать», — сказал Фетисов в интервью ТАСС.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до ОИ‑2024 в нейтральном статусе в качестве индивидуальных атлетов.