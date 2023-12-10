Олимпийская чемпионка Колесниченко прокомментировала решение МОК в отношении россиян

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры ‑ 2024 в нейтральном статусе.

«К сожалению, у нас даже нет вариантов выступать в дуэтах и группе на чемпионате мира. Олимпийские игры в нашем виде спорта представлены только в виде дуэта и группы, поэтому вот так. Честно, я такой человек сам по себе максимально позитивный. Считаю, в любом случае всё к лучшему. Не расстроилась и не отчаялась. Значит, так надо было. Многие могут сказать, что у меня уже всё есть, все регалии — я с этим согласна, но оставалась в спорте и надеялась ещё немножко поплавать, поучаствовать в Олимпийских играх. К сожалению, так сложилась судьба. Я ничего поделать не могу, но мы не опускаем руки и работаем дальше», — сказала Колесниченко в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до ОИ‑2024 в нейтральном статусе в качестве индивидуальных атлетов.