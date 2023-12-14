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Глава МОК — о допуске россиян: спортсмены не могут быть наказаны за действия правительств

Глава МОК — о допуске россиян: спортсмены не могут быть наказаны за действия правительств
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на форуме в Женеве (Швейцария) прокомментировал решение о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«Ситуация на Украине — это один конфликт из 28, которые происходят сейчас в мире. Все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом. Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств», — приводит слова Баха BBC.

Напомним, 8 декабря МОК объявил о допуске атлетов из России и Беларуси, прошедших квалификацию в своих видах спорта, на летнюю Олимпиаду в Париже. Согласно последнему релизу МОК, лицензии на выступление на Олимпийских играх 2024 года получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.

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