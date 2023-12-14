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«Путин успокоил общество своими словами». Журова — о фразе президента про Олимпиаду

«Путин успокоил общество своими словами». Журова — о фразе президента про Олимпиаду
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова президента России Владимира Путина о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Президент успокоил общество своими словами, предложив просто понаблюдать за ситуацией, не требуя от спортсменов определяться здесь и сейчас. Они готовятся к Играм дружбы и БРИКС. Будет Олимпиада или нет — это не самый главный вопрос в этой ситуации. Если условия допуска поменяются, значит, поедем на соревнования, нет — отправится лишь определённая часть или вообще никто. Я знакома с теми людьми, кому практически дано разрешение, но они не планируют участвовать», — приводит слова Журовой RT.

Напомним, ранее Владимир Путин во время пресс-конференции высказался о решении МОК допустить российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в формате нейтральных спортсменов.

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