«Всегда говорил о том, что стоит ехать на Олимпиаду, о чем сказал и Путин». Чепиков — о ОИ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков высказался о словах президента России Владимира Путина по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Я всегда говорил о том, что стоит ехать [на Олимпиаду], о чем сказал и президент, потому что нужно дать профессиональным спортсменам право реализоваться. Они являются жизненными ориентирами для многих, кто тренируется в детско-юношеских спортивных школах. Такими кумирами для меня были Анатолий Алябьев, Владимир Аликин, Александр Тихонов, Николай Зимятов», — приводит слова Чепикова ТАСС.

Напомним, ранее Владимир Путин во время пресс-конференции высказался о решении МОК допустить российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в формате нейтральных спортсменов.