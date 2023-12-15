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В ОКР объяснили единовременные выплаты российским спортсменам

В ОКР объяснили единовременные выплаты российским спортсменам
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в ходе ежегодного олимпийского собрания прокомментировал утверждение единовременных выплат действующим спортсменам из России.

«В этой ситуации ОКР посчитал необходимым и обязательным за счёт оптимизации ресурсов найти средства для материальной поддержки наших олимпийцев. Речь идёт о тех, кто на сегодняшний день неправомерно лишён международных стартов и возможности реализовать себя в профессии из-за ограничений Международных спортивных федераций.

Помимо участия в организации соревнований нового формата и создании условий для подготовки, ОКР принял решение о единовременных выплатах действующим спортсменам», — сказал Поздняков.

Напомним, 8 декабря МОК объявил о допуске россиян на Олимпийские игры в статусе нейтральных атлетов, позднее стало известно, что к Играм допустят лишь шестерых спортсменов из России.

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