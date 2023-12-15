Российские спортсмены получат единовременные выплаты

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил единовременные выплаты российским спортсменам. Об этом было объявлено сегодня, 15 декабря, на ежегодном олимпийском собрании в Москве.

Олимпийские чемпионы из России получат по 500 тыс. рублей. Серебряным призёрам Олимпийских игр будет выплачено по 350 тыс. рублей, бронзовые призёры Игр получат по 250 тыс. рублей. Участникам Олимпийских игр в составе команды России будет выплачено по 150 тыс. рублей.

Олимпийское собрание ОКР 2023 Фото: «Чемпионат»

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. При этом атлеты должны соблюсти ряд условий для получения лицензии на участие, в том числе пройти квалификацию в своих видах спорта.