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Президент ОКР Поздняков объяснил, кому достанутся единовременные выплаты

Президент ОКР Поздняков объяснил, кому достанутся единовременные выплаты
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, кто из российских спортсменов получит единовременные выплаты, утверждённые организацией.

«Речь идёт о спортсменах, которые представили олимпийскую команду России на Олимпийских играх. Речь идёт о всех, кто продолжает заниматься спортом и выступать, но из-за деструктивных действий или по моральным соображениям не может выступать на международных соревнованиях», — сказал Поздняков на ежегодном олимпийском собрании.

Напомним, олимпийские чемпионы из России получат по 500 тыс. рублей. Серебряным призёрам Олимпийских игр будет выплачено по 350 тыс. рублей, бронзовые призёры Игр получат по 250 тыс. рублей. Участникам Олимпийских игр в составе команды России будет выплачено по 150 тыс. рублей.

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