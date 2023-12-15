Поздняков: ОКР не может что-то рекомендовать атлетам по поводу ОИ до восстановления прав

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос, рекомендует ли комитет российским спортсменам выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«В Олимпийской хартии чётко прописано, что национальный олимпийский комитет обязан участвовать в Олимпийских играх. Сейчас ОКР временно отстранён: то есть мы не можем временно пользоваться правами и освобождены от обязанностей. Поэтому говорить, что мы можем что-то рекомендовать, не совсем корректно. Пока не будут восстановлены в Спортивном арбитраже полные права ОКР.

Что делать российским спортсменам? Ответить на этот вопрос сложно. В рекомендациях МОК было чётко сказано, что спортсмены, желающие обрести нейтральный статус, должны отказаться не только от флага и гимна, но и от своего национального олимпийского комитета. Так что любой спортсмен, который решится на это и получит поддержку ОКР, нарушит это правило», — сказал Поздняков на ежегодном олимпийском собрании.

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. При этом атлеты должны соблюсти ряд условий для получения лицензии на участие, в том числе пройти квалификацию в своих видах спорта.