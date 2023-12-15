Глава ОКР назвал альтернативы для российских спортсменов, которые не выступят на Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об альтернативных вариантах для спортсменов, которые откажутся от участия в Олимпийских играх или не смогут принять участия в мировых соревнованиях.

«Во-первых, Спартакиада. Она прошла в летних видах, в наступающем году будет в зимних видах. Мы отдаём отчёт в том, что это не полноценная замена, но это соревнования с высоким уровнем организации и премирования. Второе: готовятся Игры дружбы, Игры БРИКС, другие форматы. Мы все вместе ищем новые варианты спортивного сотрудничества», — сказал Поздняков на ежегодном олимпийском собрании.

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. При этом атлеты должны соблюсти ряд условий для получения лицензии на участие, в том числе пройти квалификацию в своих видах спорта.