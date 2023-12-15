ОКР прекратил финансирование российских спортсменов в нейтральном статусе

Президент Олимпийского комитета России, четырёхкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков, заявил о полном прекращении финансирования нейтральных атлетов. Об этом он сообщил на пресс-выходе после ежегодного олимпийского собрания, состоявшегося в Москве.

«Среди тех спортсменов, которые получат выплаты от ОКР, не будет тех, которые согласились на нейтральный статус. Мы полностью прекратили финансирование нейтральных атлетов», — сказал Поздняков.

При этом президент ОКР отметил, что получение спортсменом нейтрального статуса подразумевает лишение его государственного финансирования, что, в свою очередь, соответствует правилам МОК.

«В рекомендациях МОК было чётко сказано, что спортсмены, желающие обрести нейтральный статус, должны отказаться не только от флага и гимна, но и от своего национального олимпийского комитета. Так что любой спортсмен, который решится на это, и получит поддержку ОКР — нарушит это правило», — добавил Станислав Поздняков.