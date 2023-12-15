Глава ОКР: спортсмены, выступившие на ОИ-2024, не смогут участвовать в Играх дружбы

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об участии российских спортсменов в соревнованиях под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК), исключив возможность совмещения их с Всемирными играми дружбы, планируемыми в 2024 году. Об этом глава ОКР заявил на пресс-выходе после олимпийского собрания, состоявшегося в Москве 15 декабря.

«Если спортсмен примет участие в Олимпийских играх, то абсолютно точно он не может принимать участие в Играх дружбы, которые пройдут после. А если он примет участие, соответственно, его результат на Олимпиаде будет аннулирован», — заявил Поздняков.

Напомним, первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.