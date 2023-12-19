Яна Батыршина о правилах Винер: они сложные, но после них переходить на FIG гораздо легче

Серебряный призёр Олимпиады-1996, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась о правилах Ирины Винер для российских гимнасток.

«У нас в России сейчас выступают по трём правилам: Ирины Винер, Алины Кабаевой или ассоциации “Небесной грации” и FIG. Что касается правил Ирины Винер, они сложные. Конечно же, после них переходить на правила FIG гораздо легче. Но правила Ирины Александровны Винер и Алины Кабаевой созданы для того, чтобы гимнастку не ограничивать в трудности.

В нынешних правилах FIG есть ограничения. Например, можно сделать девять элементов, а если ты сделаешь десять, то последний не засчитывается. Это сделано, чтобы уравнять всех, чтобы россиянки и белоруски вперёд не убегали. Понятно, что российские и белорусские гимнастки могут делать 20 таких элементов, поэтому Ирина Александровна и создала свои правила. У неё сколько ты сделал элементов, за столько оценку и получишь.

Тут гимнасток не загоняют в рамки, не усредняют. На взрослом уровне это хорошо, а вот малышам по таким правилам выступать тяжеловато. Во-первых, правила действительно сложные, во-вторых, у них только формируется организм и если перегнуть эту палку, то вылезают разные травмы. Бывают истории, когда форсируют гимнасток, а потом это может аукнуться», — сказала Батыршина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

В апреле 2022 года глава федерации Ирина Винер-Усманова написала открытое письмо, в котором выразила недовольство политикой FIG, назвав гимнастику в мире однообразной, и призвала к разработке своих правил для России.