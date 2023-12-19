Жуков — об участии в Олимпиаде: у каждого своя ситуация, универсального решения нет

Первый вице-спикер Госдумы и бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал, при каких условиях российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду-2024.

«В каждой федерации ведь сложилась своя ситуация. Где-то нас вообще не допускают к участию в соревнованиях ни на каких условиях, как в федерации легкой атлетики. А в каких-то видах наши спортсмены постоянно выступают, например, в теннисе. В каждой федерации своя ситуация, свои условия допуска. И поэтому здесь универсального решения нет. Если там заставляют нас подписывать какие-то подметные письма, то, конечно, нет», — сказал Жуков в интервью «РИА Новости».

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.