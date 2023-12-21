Балтийские страны обратились к МОК после допуска россиян и белорусов к Олимпиаде

Национальные олимпийские комитеты (НОК) стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) обратились к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, чтобы выразить своё неодобрение и разочарование допуском россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, сообщает LTOK.

«Мы убеждены, что это решение неприемлемо, пока продолжается ситуация на Украине, а мирные жители страдают из-за России при поддержке Беларуси.

Мы понимаем, что не все НОК настроены одинаково и имеют взгляды, отличные от наших, именно поэтому было принято такое решение. Однако в этом случае мы считаем необходимым подчеркнуть важность компетентной, прозрачной, подотчётной, справедливой и чётко понятной процедуры имплементации этого решения, для того чтобы сохранить доверие к тем, кто принял решение, и к организациям или лицам, которые должны будут его выполнять.

Поэтому мы призываем как можно скорее предоставить НОК и широкой общественности техническое описание или детальное описание процедуры, которая будет использоваться для определения того, соответствуют ли спортсмены критериям нейтральности.

Достаточно одного инцидента, чтобы превратить Олимпийские игры в платформу для сражений. Давайте сделаем так, чтобы этого не произошло», — сказано в письме к Баху.

8 декабря МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. Изначально организация сообщала об 11 индивидуальных нейтральных спортсменах, которые прошли квалификацию на Игры: восемь с российским паспортом и трое с белорусским.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.