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На Украине запустили кампанию против допуска россиян к Олимпиаде в Париже

На Украине запустили кампанию под названием Bloody Olympics, которая направлена против допуска россиян и белорусов к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

Организаторы призывают обратиться к спонсорам Олимпиады, и помочь заблокировать участие россиян и белорусов на турнире.

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, согласно которому россияне смогут выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Согласно последним данным МОК, лицензии на выступление на ОИ-2024 получили шесть российских и пять белорусских спортсменов.

Напомним, Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее Национальные олимпийские комитеты (НОК) стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) обратились к президенту МОК Томасу Баху, чтобы выразить своё неодобрение и разочарование допуском россиян и белорусов к турниру.