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Глава МОК: невыполнение всех требований Украины не означает поддержку боевых действий

Глава МОК: невыполнение всех требований Украины не означает поддержку боевых действий
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что невыполнение всех требований Украины не означает поддержку боевых действий.

«Нельзя считаться сторонником продолжения боевых действий просто потому, что мы не выполняем все требования Украины. Тем более что мы с самого начала целиком и полностью поддерживали украинских спортсменов. Так почему Украина должна наказывать своих же спортсменов из-за военного конфликта и разрушать их мечту об Олимпийских играх?» – приводит слова президента МОК Zeit.

Также Бах, комментируя реакцию на решение МОК в России и на Украине, заявил, что его не поддержала ни одна из сторон.

«Это означает, что мы, очевидно, нашли золотую середину», – добавил 69-летний функционер.

Напомним, 8 декабря МОК объявил о допуске атлетов из России и Беларуси, прошедших квалификацию в своих видах спорта, на летнюю Олимпиаду в Париже.

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