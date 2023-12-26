Гендиректор ОКР: мы начали осуществлять выплаты спортсменам, которые точно не поедут на ОИ

Генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев объявил о начале компенсационных выплат российским спортсменам, которые не попадут на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Мы начали осуществлять компенсационные выплаты спортсменам, которые точно не поедут на Олимпиаду. На данный момент выплату получили 127 атлетов, согласно критериям, которые мы оглашали. Выплаты будут производится поэтапно: как только мы понимаем, что федерация не принимает участие в Играх, производим перевод», — сказал Сенглеев «Матч ТВ».

Напомним, 8 декабря 2023 года Международным олимпийским комитетом (МОК) было объявлено о допуске шестерых россиян к участию в Играх в Париже в статусе нейтральных атлетов.