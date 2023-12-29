Вице-премьер РФ Чернышенко: диалог с занимающим антироссийскую позицию Бахом непродуктивен

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался о президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе, назвав продуктивный диалог с ним невозможным из-за зависимой позиции главы комитета.

«Томас Бах наглядно продемонстрировал свою зависимость от западных спонсоров, он сегодня занимает антироссийскую позицию. Поэтому в нынешних условиях, на наш взгляд, диалог с ним представляется весьма непродуктивным», — цитирует Дмитрия Чернышенко «РИА Новости Спорт».

Напомним, 8 декабря 2023 года МОК принял решение о допуске спортсменов из России и Беларуси на летние Олимпийские игры 2024 года в статусе нейтральных атлетов со множеством дополнительных условий и ограничений.