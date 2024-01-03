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Губерниев — о Snoop Dogg в роли комментатора: мой тандем с Бузовой — комментарий мечты

Губерниев — о Snoop Dogg в роли комментатора: мой тандем с Бузовой — комментарий мечты
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Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о приглашении Снуп Догга комментировать Олимпийские игры 2024 года для американского телеканала NBC.

«После приглашения Snoop Dogg для работы комментатором на Олимпиаде предлагаю пригласить для работы чёрта лысого. Но мне кажется, что он не придёт.

Если быть совсем серьёзным, то идеальный комментарий мечты — это мой тандем с Ольгой Бузовой. После этого, думаю, Snoop Dogg никогда не сможет комментировать Олимпиаду», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, для американского рэпера это уже не первый опыт работы на Олимпиаде, в 2021 году он комментировал верховую езду.

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