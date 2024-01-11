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Мэр Парижа собирается искупаться в Сене перед Олимпийскими играми 2024 года

Мэр Парижа собирается искупаться в Сене перед Олимпийскими играми 2024 года
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Мэр Парижа Анна Хидальго во время приветствия в ратуше пообещала искупаться в Сене незадолго до открытия летних Олимпийских игр в Париже. Она сделает это спустя 33 года после такого же обещания, которое в 1990 году дал Жак Ширак. Об этом сообщает Le figaro.

Напомним, Жак Ширак, мэр Парижа до 1995 года, в 1990 году пообещал искупаться в Сене на глазах у свидетелей, однако так и не выполнил этого.

Мэр также пригласила префекта региона Марка Гийома присоединиться к ней. Этот жест будет означать успешно завершённую подготовку к проведению Олимпийских игр в Париже.

Олимпиада-2024 пройдёт уже этим летом с 26 июля по 11 августа. МОК разрешил российским спортсменам частично участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

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