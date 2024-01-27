Российские прыгуны в воду точно не выступят на Олимпиаде-2024

Российские прыгуны в воду не будут принимать участие в Олипиаде-2024 в Париже (Франция). Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

«Это окончательное и бесповоротное решение. Наши прыгуны в воду не могут принимать участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет и Международная федерация водных видов спорта World Aquatics выставили дискриминационные условия, которые противоречат спортивным принципам олимпийского движения. Поэтому мы не стали заявляться на чемпионат мира в Дохе, который пройдёт в феврале и является последним отборочным соревнованием на Олимпиалду-2024.

Чемпионы России и обладатели Кубка России, победители европейских и мировых первенств, которые имели полное право участвовать в отборочном турнир и завоевать путёвку на Олимпиаду, не могут поехать на соревнования, так как состоят в обществах «Динамо», ЦСКА и других организациях, связанных с силовыми ведомствами. Направлять спортсменов другого уровня нет смысла. Это нарушение спортивного принципа и создание угрозы для их безопасности.

Международные соревнования, которые игнорируют спортивный принцип и претендуют на общемировой статус, но предпочитают политические решения для отбора своих участников, очень быстро потеряют свой вес и значение в мире спорта. Жаль, что Олимпиада, на которой должны быть лучшие, пошла по этому пути», – написал функционер в своём телеграм-канале.

Напомним, российские спортсмены, прошедшие квалификацию в своих видах спорта, могут участвовать в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Соответствующее решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).