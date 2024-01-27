Главный тренер Италии убрал волейболистку Антропову в резерв на ОИ-2024

Главный тренер женской волейбольной сборной Италии Хулио Веласко определил стартовый состав для Олимпийских игр в Париже. На позиции диагональной он выбирал между экс-россиянкой Екатериной Антроповой и нигерийкой Паолой Эгону. В итоге Антропова оказалась в резерве. Сам тренер объяснил это тем, что у спортсменки впереди ещё вся карьера.

«Эгону очень сильна. Она обладает физическим превосходством, что очень важно на её позиции. Для меня в команде есть игроки стартовой шестёрки и резерва.

Эгону входит в число лучших в мире, как Хок, Бошкович и Варгас. Это не значит, что у Антроповой не будет своего места: при двойной замене, к тому же на таком долгом турнире, как Олимпиада, может случиться всё что угодно. И потом, она молода: у неё впереди вся карьера» — приводит слова Веласко итальянский Eurosport.