Аналитическая компания предсказала победителя Олимпийских игр — 2024

Аналитическая компанией Nielsen Gracenote Sports, обработкой данных и спортивной аналитикой, предсказала победителя 33-х летних Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

По информации компании, сборная США возглавит таблицу медалей. По их мнению команда будет лидировать как по количеству золотых медалей, которые определяют итоговое положение в таблице, так и по общему числу выигранных медалей.

Уточняется, что прогноз может быть не совсем точный из-за отстранения спортсменов из России и Беларуси под их национальными флагами. Однако на олимпиаде они примут участие, но в нейтральном статусе.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже запланирована на 26 июля. Соревнования продлятся до 11 августа.