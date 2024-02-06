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Прокуратура начала расследование в отношении президента оргкомитета Олимпиады в Париже

Прокуратура начала расследование в отношении президента оргкомитета Олимпиады в Париже
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Национальная финансовая прокуратура (PNF) начала расследование в отношении президента оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже Тони Эстанге.

Внимание следователей привлекла заработная плата чиновника. Следователям предстоит понять, каким образом Эстанге получал зарплату в период с 2018 по 2020 год. Отмечается, что денежное вознаграждение президента оргкомитета составляло € 270 тыс., сообщает AFP. По закону 1901 года оргкомитет Игр (COJOP) имеет статус ассоциации. Следовательно, зарплата Эстанге должна была быть меньше, чем была на самом деле.

Ранее оргкомитет Игр уже становился объектом внимания со стороны силовиков. Летом 2023-го финансовая прокуратура (PNF) провела обыски в организационном комитете Олимпиады (COJOP) и компании Solideo. Тогда речь шла о махинациях со строительством объектов летних Игр, нецелевом использовании государственных фондов и фаворитизме.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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