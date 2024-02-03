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Российских прыгунов на батуте допустили до отбора на Олимпийские игры

Российских прыгунов на батуте допустили до отбора на Олимпийские игры
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Четыре российских прыгуна на батуте, имеющие нейтральный статус, допущены до участия в этапе Кубка мира в Баку, который является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерация гимнастики (FIG).

По информации источника, нейтральный статус и допуск к соревновниям получили Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов и Данила Касимов.

FIG разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран.

Напомним, этап Кубка мира в Баку пройдет с 23 по 25 февраля.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Игр исключительно в нейтральном статусе.

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