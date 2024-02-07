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Информатор ВАДА Родченков: российский флаг и гимн следует навсегда запретить на Играх

Информатор ВАДА Родченков: российский флаг и гимн следует навсегда запретить на Играх
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Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков жёстко высказался по поводу участия российских спортсменов в предстоящих летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Российский флаг и гимн следует навсегда запретить на Играх», — цитирует Родченкова CNN.

Напомним, показания Родченкова легли в основу доклада Макларена, по итогам которого сборная России выступала на Олимпийских играх 2016 года в усечённом составе, а на зимние Игры – 2018 отправилась в нейтральном статусе.

«Нет сомнений в том, что, если МОК хочет иметь хоть какой–то авторитет, он запретит российским спортсменам выступать на 10 лет, не меньше», – добавил Родченков.

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