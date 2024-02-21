Чен заявила, что будет болеть за россиян, которые отправятся на ОИ в нейтральном статусе

Бывшая легкоатлетка и заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен заявила, что будет поддерживать российских спортсменов, которые отправятся на Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«Если наши ребята поедут на Олимпийские игры в нейтральном статусе, конечно, мне будет интересно смотреть за ними и наблюдать, способны ли они выступать на уровне своих личных рекордов и достигать побед. Это наши люди — россияне, как за ними не следить?» — приводит слова Чен RT.

Чен также поделилась, за какими видами спорта она будет следить на Олимпиаде, помимо лёгкой атлетики.

«Я очень люблю спортивную и художественную гимнастику, поэтому с удовольствием слежу и за нашими девочками, которых, на мой взгляд, очень сильно обидели на прошлой Олимпиаде. Поэтому я буду наблюдать за тем, что там сейчас происходит, и сравнивать с потрясающими российскими соревнованиями и с тем, что устраивает Ирина Александровна Винер. Мне также нравятся и игровые виды спорта, очень приятно иногда посмотреть баскетбол. Буду ли я следить за российскими теннисистами, если они приедут в Париж? Сейчас я немного охладела к теннису, но, если там будут Медведев и Рублёв, конечно, я буду за них болеть», — добавила Чен.

Напомним, летом прошлого года FIG объявила о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой с 1 января 2024 года. 32 атлета из Беларуси получили нейтральный статус. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.