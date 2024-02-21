Далалоян — об участии гимнастов в ОИ: условия МОК абсолютно неприемлемы

Олимпийский чемпион в команде, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что гимнасты не будут выступать на международных турнирах на нынешних условиях Международного олимпийского комитета (МОК).

«Посмотрим, но в этом году есть соревнования, помимо чемпионата и Кубка России, есть Игры БРИКС, есть Игры дружбы, к которым мы готовимся, и это, наверное, основные задачи на этот год. А что будет потом, посмотрим, международные отношения в любом случае налаживаются. В будущем мы наверняка вернёмся на международную арену. Что касается Парижа, я могу сказать, что те условия, которые нам были выставлены, абсолютно неприемлемы, и при таких условиях мы не можем выступать на международных соревнованиях», — приводит слова спортсмена «РИА Новости Спорт».

Напомним, летом прошлого года FIG объявила о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой с 1 января 2024 года. 32 атлета из Беларуси получили нейтральный статус. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Позднее генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовала против возвращения спортсменов и официальных лиц из России и Беларуси на официальные европейские соревнования с 1 января 2024 года.