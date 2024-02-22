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Гаджиев: российские борцы не доедут до Олимпиады-2024 в Париже

Гаджиев: российские борцы не доедут до Олимпиады-2024 в Париже
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил мнение, что российские борцы не смогут выступить на летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция). Гаджиев подчеркнул, что препятствием для участия борцов из России в соревнованиях могут стать власти Европейского союза.

«Я считаю, что наши борцы не доедут до Олимпиады. Я высказываю это мнение уже несколько лет. Сложно будет в текущей ситуации доехать до Парижа. Чемпионат Европы по борьбе – очередной сигнал. Абдулрашида Садулаева просто не пустили в страну румынские пограничники. Чего нам ждать? МОК может перевернуться в воздухе, но против властей и решения ЕС не попрёшь. Но если доедут до Олимпийских игр – будет бомба. Но очень сильно сомневаюсь в этом», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Напомним, российские борцы были допущены на чемпионат Европы 2024 года в Бухаресте (Румыния) в нейтральном статусе.

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