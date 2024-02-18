Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянин Магомедов стал чемпионом Европы по вольной борьбе в категории до 61 кг

Россиянин Магомедов стал чемпионом Европы по вольной борьбе в категории до 61 кг
Комментарии

Борец вольного стиля, представитель России Абасгаджи Магомедов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, который проходит в Бухаресте (Румыния). В финальном поединке в весовой категории до 61 кг Магомедов одолел албанского борца Зелимхана Абакарова.

В категории до 74 кг бронзовую медаль чемпионата Европы завоевал представитель России Имам Ганишов. Отметим, Имам не находился в первоначальном списке участников чемпионата Европы в Бухаресте и не готовился к чемпионату Европы. Спортсмен попал в команду из-за наличия визы.

Напомним, Исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе на условиях, рекомендованных Международным олимпийским комитетом (МОК).

Материалы по теме
Россиянин Усманов стал чемпионом Европы по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android