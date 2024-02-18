Россиянин Магомедов стал чемпионом Европы по вольной борьбе в категории до 61 кг

Борец вольного стиля, представитель России Абасгаджи Магомедов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, который проходит в Бухаресте (Румыния). В финальном поединке в весовой категории до 61 кг Магомедов одолел албанского борца Зелимхана Абакарова.

В категории до 74 кг бронзовую медаль чемпионата Европы завоевал представитель России Имам Ганишов. Отметим, Имам не находился в первоначальном списке участников чемпионата Европы в Бухаресте и не готовился к чемпионату Европы. Спортсмен попал в команду из-за наличия визы.

Напомним, Исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе на условиях, рекомендованных Международным олимпийским комитетом (МОК).