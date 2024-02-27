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Поздняков заявил, что Россия выступит единой сборной на Играх-2028 в США

Поздняков заявил, что Россия выступит единой сборной на Играх-2028 в США
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, что Россия выступит единой сборной на Играх-2028 в Лос-Анджелесе (США).

«В текущих условиях наша олимпийская команда не сможет выступить на Играх в Париже, но я абсолютно уверен, что в 2028-м в Лос-Анджелесе российские спортсмены будут бороться за медали в составе единой сборной, представляющей наш страну. К этим Играм нужно готовиться уже сейчас, уделив особое внимание ближайшему резерву.

Сейчас ОКР ведет в этом направлении большую работу: занимаемся сбором информации, анализируем деятельность специализированных школ и училищ олимпийского резерва по всей стране для того, чтобы реализовать эффективную программу содействия подготовке наших спортсменов к 2028 году.

С большой долей вероятности первыми комплексными международными соревнованиями, в которых примут участие российские спортсмены, станут Юношеские олимпийские игры-2026 в Сенегале. К ним мы тоже готовимся. На территории Африки нет нездоровых амбиций, в отличие от так называемого западного блока", — приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР.

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