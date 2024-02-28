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Появился список спортсменов, с которыми президент Франции встретится в Елисейском дворце

Появился список спортсменов, с которыми президент Франции встретится в Елисейском дворце
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Стал известен список спортсменов, с которыми президент Франции Эммануэль Макрон встретится в Елисейском дворце в честь приближения летних Олимпийских игр – 2024 в Париже.

До открытия Олимпиады осталось пять месяцев, в связи с чем глава государства включил в свой график встречу с будущими олимпийцами. Она, как заявляется, пройдёт «в дружеской и неформальной обстановке» и будет призвана «продемонстрировать поддержку всей Франции спортсменам».

Список спортсменов, которые встретятся с Макроном:

Ромен Каннон, фехтование;
Титуан Кастрик, каноэ;
Колин Девиллар, спортивная гимнастика;
Романа Дикко, дзюдо;
Летиция Гуапо, баскетбол;
Алексис Анкинкван, триатлон (паралимпиец);
Валид Хяр, дзюдо;
Александр Леот, велосипедный спорт (паралимпиец);
Эмма Лунатти, гребля;
Янис Мезиане, лёгкая атлетика;
Эстель Моссели, бокс;
Валентин Прадес, пятиборье.

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