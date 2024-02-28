Появился список спортсменов, с которыми президент Франции встретится в Елисейском дворце

Стал известен список спортсменов, с которыми президент Франции Эммануэль Макрон встретится в Елисейском дворце в честь приближения летних Олимпийских игр – 2024 в Париже.

До открытия Олимпиады осталось пять месяцев, в связи с чем глава государства включил в свой график встречу с будущими олимпийцами. Она, как заявляется, пройдёт «в дружеской и неформальной обстановке» и будет призвана «продемонстрировать поддержку всей Франции спортсменам».

Список спортсменов, которые встретятся с Макроном:

Ромен Каннон, фехтование;

Титуан Кастрик, каноэ;

Колин Девиллар, спортивная гимнастика;

Романа Дикко, дзюдо;

Летиция Гуапо, баскетбол;

Алексис Анкинкван, триатлон (паралимпиец);

Валид Хяр, дзюдо;

Александр Леот, велосипедный спорт (паралимпиец);

Эмма Лунатти, гребля;

Янис Мезиане, лёгкая атлетика;

Эстель Моссели, бокс;

Валентин Прадес, пятиборье.