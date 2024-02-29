В соцсетях появилось видео достроенной Олимпийской деревни в Париже

Официальный канал Олимпийских игр — 2024 разместил видео с демонстрацией Олимпийской деревни в Париже в социальных сетях.

Олимпийская деревня расположена примерно в 7 км к северу от центра Парижа, на границе коммун Сен-Дени, Иль-Сен-Дени и Сент-Уэн и менее чем в пяти минутах езды от стадиона «Стад де Франс». Она вмещает 82 здания, 3000 квартир и 7200 комнат и включает в себя три основные зоны: площадь Олимпийской деревни, международную зону, выходящую на реку Сену, жилой район вокруг Сите дю Синема и операционную зону, соединённую с дорожной сетью. Деревня будет обслуживаться узлом метрополитена Большого Парижа (две линии региональной экспресс-сети и пять линий метро).

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Церемония открытия Олимпиады состоится 26 июля 2024 года на Сене.