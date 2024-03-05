У сотрудницы больницы в Париже украли ноутбук с логистическими планами ОИ-2024

У главного секретаря управления больницы Авиценны 1 марта украли ноутбук. В нём находилась информация о логистике сотрудников больницы на предстоящих соревнованиях в Париже. Об этом сообщает BFMTV.

В ноутбуке содержалась конфиденциальная информация и документы, в том числе планы доступа и планы передвижения представителей больниц во время Олимпийских игр.

Сотрудница немедленно обратилась в полицию, а после заявления, поданного в пятницу, начато расследование по делу в краже с причинением ущерба. За расследование отвечает полицейский участок округа Дранси, где и была осуществлена кража.

Отметим, что ноутбук был украден из автомобиля сотрудницы в тот момент, когда она отошла в магазин за покупками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у одного из сотрудников мэрии также был украден ноутбук, где находились данные об обеспечении безопасности во время Олимпийских игр в Париже.

Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.