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В компании Bosco заявили, что ведут работу над созданием формы для россиян на ОИ-2024

В компании Bosco заявили, что ведут работу над созданием формы для россиян на ОИ-2024
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Владелец бренда Bosco Михаил Куснирович сообщил, что компания ведёт работу над созданием формы для российских спортсменов, которые выступят на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Мы стараемся изо всех сил. Сразу объявим, как только она выйдет. Работа над созданием формы ведётся», — приводит слова Куснировича «РИА Новости Спорт».

Напомним, компания Bosco являлась техническим спонсором Олимпийского комитета России (ОКР) с 2001 по 2017 год.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. При этом для получения лицензии на участие в Олимпийских играх спортсменам из этих стран необходимо соблюсти ряд требований. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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