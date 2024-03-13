Матыцин: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать Олимпиаду

Министр спорта России Олег Матыцин объяснил своё мнение по поводу отношения к Олимпиаде-2024 в Париже. Он заявил, что игнорировать соревнования не стоит, лучше сохранить возможность диалога.

«Сейчас у всех на слуху вопрос выступления на Олимпийских играх, моя позиция такова: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях. Те спортсмены, которые завоевали это право, прошли квалификационный отбор — борцы, дзюдоисты, тхэквондисты, теннисисты, может быть, будет ещё ряд дисциплин. Посмотрим, каким будет финальное решение Международного олимпийского комитета (МОК) 18–19 марта, когда будет исполком, но пока позиция, что новых рекомендаций и регламентов не будет», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Отметим, что это заявление было сделано политиком на встрече с блогерами Ресурсного центра новых медиа.

Напомним, 8 декабря 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до Олимпиады в Париже в 2024 году. Однако они не могут выступать в командных соревнованиях и использовать символику страны.