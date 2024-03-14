Поздняков заявил, что ОКР вряд ли будет обсуждать вопрос участия россиян в Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков усомнился в том, что исполком организации вернётся к обсуждению вопроса участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

«Сегодня вопрос не рассматривался, его не было в повестке дня. Никто из членов исполкома этот вопрос не поднимал. С точки зрения наших юристов в соответствии с нашим уставом ОКР несёт ответственность и защищает интересы олимпийской команды России. Нейтральные спортсмены никаким образом не попадают под это понятие. Сомневаюсь, что дальше мы будем на официальном уровне обсуждать этот вопрос», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, ранее МОК объявил о допуске атлетов из России и Беларуси на Олимпиаду в Париже, которая пройдёт с 26 июля по 11 августа, в нейтральном статусе. При этом спортсмены обязаны соответствовать ряду требований для получения лицензии на выступление.