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Поздняков заявил, что ОКР вряд ли будет обсуждать вопрос участия россиян в Олимпиаде

Поздняков заявил, что ОКР вряд ли будет обсуждать вопрос участия россиян в Олимпиаде
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков усомнился в том, что исполком организации вернётся к обсуждению вопроса участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

«Сегодня вопрос не рассматривался, его не было в повестке дня. Никто из членов исполкома этот вопрос не поднимал. С точки зрения наших юристов в соответствии с нашим уставом ОКР несёт ответственность и защищает интересы олимпийской команды России. Нейтральные спортсмены никаким образом не попадают под это понятие. Сомневаюсь, что дальше мы будем на официальном уровне обсуждать этот вопрос», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, ранее МОК объявил о допуске атлетов из России и Беларуси на Олимпиаду в Париже, которая пройдёт с 26 июля по 11 августа, в нейтральном статусе. При этом спортсмены обязаны соответствовать ряду требований для получения лицензии на выступление.

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