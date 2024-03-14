Журова отреагировала на решение ОКР не бойкотировать Олимпиаду

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на высказывание главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который ранее заявил, что организация никогда не пойдёт по пути бойкота Олимпиады.

«Абсолютно согласна со словами Позднякова. Нас всячески провоцируют, чтобы мы что-то бойкотировали и сказали негативное. Нас провоцируют всё время. Чем больше мы выдерживаем спокойствие, тем агрессивнее себя ведут они — начинают придумывать условия. Чем выдержаннее мы в этой ситуации, тем больше они будут принимать непоследовательного и политически ангажированного. Мы подождём и понаблюдаем — что они нам предложат.

Дошли уже до такого уровня, что на ходу придумываются новые правила. Мы устроим бойкот, а они соберут исполком и скажут, что на две последующие Олимпиады отстраняем вас. Отменить это решение — будет крайне сложно. Зачем им в руки давать такой инструмент? Здесь я понимаю Позднякова. Мы не должны давать в руки сопернику возможность отстранить нас и манипулировать нами. Пока они нас отстранили, но не забанили на какое-то время», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.