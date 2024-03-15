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Ряд стран заявили, что им не обойтись без кондиционеров во время Олимпиады в Париже

Ряд стран заявили, что им не обойтись без кондиционеров во время Олимпиады в Париже
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Олимпийские комитеты Норвегии, Канады, Австралии и Бразилии считают, что в деревне Игр-2024 необходимы кондиционеры. Ранее об отсутствии системы кондиционирования заявили организаторы парижской Олимпиады. Вместо привычного способа охлаждения здания в олимпийской деревне были спроектированы так, чтобы охлаждение происходило с помощью воды, идущей из земли, и исключалось попадание прямых солнечных лучей.

«Наше чёткое желание состоит в том, чтобы кондиционеры были во всех комнатах», — сказал представитель НОК Норвегии в интервью Reuters.

Напомним, Олимпиада-2024 может столкнуться с аномальной жарой, которая рискует установиться во Франции в июле этого года. Об этом говорят результаты исследования научного журнала Npj Climate and Atmospheric Science. Во время Игр в Париже и окрестностях может установиться аномальная жара, а вместе с ней могут быть побиты и температурные рекорды.

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