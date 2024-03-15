Представители делегации Германии отказались от кондиционеров на ОИ-2024 — Reuters

В Национальном олимпийском комитете Германии заявили, что отказались от установки дополнительных кондиционеров в номерах в олимпийской деревне Игр-2024. Представители НОК страны считают систему охлаждения, которую придумали организаторы Олимпиады-2024 в Париже, достаточной для комфортного проживания спортсменов.

«В последние годы мы регулярно посещали олимпийскую деревню в Париже и оцениваем продуманную систему охлаждения, установленную в полу и потолке, как достаточную для климатической зоны. Дополнительная пассивная защита, поставляемая с окнами, ещё больше усугубляет ситуацию. Тем не менее мы спросили наши федерации, хотят ли они арендовать дополнительный кондиционер, предлагаемый организаторами. Подавляющее большинство наших федераций сочли это ненужным», — приводит слова представителей НОК Германии Reuters.

Ранее стало известно, что номера в олимпийской деревне Игр-2024 спроектированы по инновационной системе охлаждения. В них не будет привычных кондиционеров. Их заменит система, которая спроектирована так, чтобы охлаждение происходило с помощью воды, идущей из земли, и исключалось попадание прямых солнечных лучей. Напомним, Олимпиада-2024 может столкнуться с аномальной жарой, которая рискует установиться во Франции в июле этого года.