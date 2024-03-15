Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Представители делегации Германии отказались от кондиционеров на ОИ-2024 — Reuters

Представители делегации Германии отказались от кондиционеров на ОИ-2024 — Reuters
Аудио-версия:
Комментарии

В Национальном олимпийском комитете Германии заявили, что отказались от установки дополнительных кондиционеров в номерах в олимпийской деревне Игр-2024. Представители НОК страны считают систему охлаждения, которую придумали организаторы Олимпиады-2024 в Париже, достаточной для комфортного проживания спортсменов.

«В последние годы мы регулярно посещали олимпийскую деревню в Париже и оцениваем продуманную систему охлаждения, установленную в полу и потолке, как достаточную для климатической зоны. Дополнительная пассивная защита, поставляемая с окнами, ещё больше усугубляет ситуацию. Тем не менее мы спросили наши федерации, хотят ли они арендовать дополнительный кондиционер, предлагаемый организаторами. Подавляющее большинство наших федераций сочли это ненужным», — приводит слова представителей НОК Германии Reuters.

Ранее стало известно, что номера в олимпийской деревне Игр-2024 спроектированы по инновационной системе охлаждения. В них не будет привычных кондиционеров. Их заменит система, которая спроектирована так, чтобы охлаждение происходило с помощью воды, идущей из земли, и исключалось попадание прямых солнечных лучей. Напомним, Олимпиада-2024 может столкнуться с аномальной жарой, которая рискует установиться во Франции в июле этого года.

Материалы по теме
Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать на Игры
Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать на Игры
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android