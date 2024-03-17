Тарасова — о словах Макрона: ему надо думать, как пригласить всех русских спортсменов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что предложит России установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр – 2024 в Париже.

«На месте Макрона я бы предложила, чтобы вся российская команда участвовала в Олимпийских играх, а потом уже что-то другое. Ему надо думать в другом направлении — как пригласить всех русских спортсменов. Наше неучастие в Олимпиаде — нелогично. Когда сильнейшие спортсмены, которые всегда украшали Олимпийские игры своим присутствие, отстранены — это ненормально. Редкий идиотизм», — сказал Тарасова в интервью Sport24.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа этого года. В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в нейтральном статусе, который связан с некоторым списком требований, включая осуждение СВО.