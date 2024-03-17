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Тарасова — о словах Макрона: ему надо думать, как пригласить всех русских спортсменов

Тарасова — о словах Макрона: ему надо думать, как пригласить всех русских спортсменов
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что предложит России установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр – 2024 в Париже.

«На месте Макрона я бы предложила, чтобы вся российская команда участвовала в Олимпийских играх, а потом уже что-то другое. Ему надо думать в другом направлении — как пригласить всех русских спортсменов. Наше неучастие в Олимпиаде — нелогично. Когда сильнейшие спортсмены, которые всегда украшали Олимпийские игры своим присутствие, отстранены — это ненормально. Редкий идиотизм», — сказал Тарасова в интервью Sport24.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа этого года. В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в нейтральном статусе, который связан с некоторым списком требований, включая осуждение СВО.

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