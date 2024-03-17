«Популист». Роднина — о предложении Макрона прекратить огонь на Украине на время ОИ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что предложит России установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр – 2024 в Париже.

«Вспомнил он вдруг про Олимпийские игры. Мне кажется, этот человек просто хочет о себе лишний раз напомнить. То он хочет нам оружие, то войска ввести в Россию, теперь огонь прекратить. Одним словом — популист», — приводит слова Родниной Sport24.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа этого года. В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в нейтральном статусе, который связан с некоторым списком требований, включая осуждение СВО.