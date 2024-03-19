Российские спортсмены не будут представлены в медальной таблице на ОИ-2024 в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов. В случае их победы прозвучит гимн AIN (индивидуальных нейтральных атлетов), сообщили в организации.

Также уточняется, что в медальном зачёте эти спортсмены упомянуты не будут.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры, на которых также смогут сыграть российские спортсмены, пройдут с 28 августа по 8 сентября. Нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям к отбору.

Ранее стало известно, что на Олимпиаде смогу выступить максимум 55 россиян.